Під час слухань у Комітеті Палати представників, держсекретар США Марко Рубіо не зміг чітко відповісти на запитання, чи вважає він Володимира Путіна воєнним злочинцем. Ці слухання, які проходили в Комітеті з закордонних справ, транслювала агенція Associated Press.

Рубіо зазначив, що події в Україні дійсно нагадують воєнні злочини, але підкреслив, що основною метою є зупинити війну, і для цього необхідно вести переговори з Путіним. “Це людина, з якою ми маємо справу”, – сказав він.

Ця позиція викликала обурення серед присутніх. Один з конгресменів висловив жаль щодо свого голосування за Рубіо, звинувативши його у співпраці з Дональдом Трампом і “зраді українського народу”. Він додав, що Путін маніпулює Рубіо, як музикант грає на скрипці.

Сенатор-демократ Кріс ван Голлен також розкритикував Рубіо, зазначивши, що він змінився з часів їхньої спільної роботи в Сенаті. “Він пройшов MAGA-лоботомію”, – заявив ван Голлен.

Рубіо також підкреслив, що у світі відбувається багато жахливих подій, але США не можуть вирішити всі проблеми, тому важливо зосередитися на національних інтересах.

Це не перший випадок, коли представники адміністрації Трампа ухиляються від прямих відповідей щодо Путіна. У лютому цього року кілька американських посадовців уникали чітких заяв про агресію Росії в Україні, зокрема міністр оборони США Піт Гегсет та радник з нацбезпеки Майк Волц.

Що відомо про ордер на затримання Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей. Якщо вони виїдуть за межі Росії в країни, які є учасниками МКС, їх повинні заарештувати.

2 вересня Путін відвідав Монголію з офіційним візитом. Хоча Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, російського лідера не арештували, незважаючи на заклики України. Речник МКС Фаді ель-Абдалла пояснив, що Монголія може не виконати арешт, якщо це суперечить її міжнародним зобов’язанням або порушує дипломатичний імунітет.