14 травня 2025 року Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Туреччини, щоб взяти участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Ця подія має на меті обговорення важливих питань, що стосуються безпеки Альянсу.

Серед ключових тем, які будуть розглянуті на зустрічі, виділяються збільшення інвестицій союзників у оборонний сектор, а також питання завершення війни, яку розпочала Російська Федерація проти України. Про прибуття Рубіо до Анталії повідомили в ЗМІ.

Після завершення саміту, Державний секретар планує відвідати Стамбул, де проведе переговори з європейськими колегами. Основна увага буде приділена конфлікту в Україні та іншим регіональним питанням, які є спільним інтересом для учасників зустрічі.

Візит Марко Рубіо до Туреччини підкреслює важливість спільних зусиль союзників НАТО у відповідь на сучасні виклики безпеки в Європі та за її межами.

Додаткова інформація буде надана пізніше.