Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Марлен Місіратов, військовий з позивним “Татарин”, вже 11 років служить у лавах Збройних Сил України. Його шлях на фронті розпочався у 2014 році, коли Росія анексувала його рідний Крим. Після пережитого полону він повернувся на фронт з однією метою – повернутися додому, до Криму. Кожен його бій супроводжує кримськотатарський прапор, подарований братом.
“Кримськотатарський прапор майорів на ‘Зеніті’ біля шахти Бутівка. У Суджі теж побував кримськотатарський стяг. Де я буваю – там завжди зі мною прапор”,
Після окупації Криму Марлен змушений був залишити рідний дім. Його затримали, побили і викинули на територію України. У Києві він приєднався до добровольців “Правого сектора” і вирушив на фронт. За цей час він брав участь у багатьох операціях, зокрема в Іловайську, де отримав важке поранення і потрапив у полон.
“Прийшов до тями, коли мені хотіли відрубати руку. Під час бою сюди влучили дві кулі 5.45 – утворилася дірка. Щоб надати першу медичну допомогу, осетин вирішив відрубати руку. Вийняв шаблю. Хотів рубати, але не зміг. Каже: ‘Ви що, з Правого сектора? Що ви їсте, що навіть шаблею руку не відрубається?’ Щодня виводили на розстріл”,
Після обміну полоненими Марлен знову повернувся на фронт. Брат подарував йому кримськотатарський прапор, який він носить у бронежилеті, підписаний побратимами, як живими, так і загиблими. З початком повномасштабного вторгнення Росії він без вагань пішов на фронт, воюючи на різних напрямках, зокрема в Бахмуті, Кліщіївці та Запорізькому регіоні.
“Я не легенда. Я просто хочу повернутися. Я воюю за перемогу, але хочу додому. Дуже хочу додому”,
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