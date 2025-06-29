Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Марлен Місіратов, військовий з позивним “Татарин”, вже 11 років служить у лавах Збройних Сил України. Його шлях на фронті розпочався у 2014 році, коли Росія анексувала його рідний Крим. Після пережитого полону він повернувся на фронт з однією метою – повернутися додому, до Криму. Кожен його бій супроводжує кримськотатарський прапор, подарований братом.

“Кримськотатарський прапор майорів на ‘Зеніті’ біля шахти Бутівка. У Суджі теж побував кримськотатарський стяг. Де я буваю – там завжди зі мною прапор”, – Марлен Місіратов

Після окупації Криму Марлен змушений був залишити рідний дім. Його затримали, побили і викинули на територію України. У Києві він приєднався до добровольців “Правого сектора” і вирушив на фронт. За цей час він брав участь у багатьох операціях, зокрема в Іловайську, де отримав важке поранення і потрапив у полон.

“Прийшов до тями, коли мені хотіли відрубати руку. Під час бою сюди влучили дві кулі 5.45 – утворилася дірка. Щоб надати першу медичну допомогу, осетин вирішив відрубати руку. Вийняв шаблю. Хотів рубати, але не зміг. Каже: ‘Ви що, з Правого сектора? Що ви їсте, що навіть шаблею руку не відрубається?’ Щодня виводили на розстріл”, – Марлен Місіратов

Після обміну полоненими Марлен знову повернувся на фронт. Брат подарував йому кримськотатарський прапор, який він носить у бронежилеті, підписаний побратимами, як живими, так і загиблими. З початком повномасштабного вторгнення Росії він без вагань пішов на фронт, воюючи на різних напрямках, зокрема в Бахмуті, Кліщіївці та Запорізькому регіоні.