Вімблдон-2025: Марта Костюк вибула у другому колі парного розряду

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Вімблдоні-2025 українська тенісистка Марта Костюк у парі з румунською спортсменкою Єленою-Габріелою Русе завершила свої виступи, програвши у другому колі дуету з Тайваню та Латвії – Се Шувей та Єлені Остапенко.

Костюк розпочала свій шлях на британському Грендслемі в одиночному розряді, але, на жаль, вже в першому колі поступилася словенській кваліфаєрці Вероніці Ер’явень. Після цього вона вирішила спробувати свої сили у парних змаганнях разом з румунською тенісисткою, здолавши в першому колі латвійсько-бельгійську пару Анастасії Севастової та Яніни Вікмаєр з рахунком 6:4, 6:4.

У другому колі Костюк і Русе зустрілися з тайванською тенісисткою Се Шувей та Єленою Остапенко, яка є чинною чемпіонкою US Open-2024 і вже давно грає в парі з Людмилою Кіченок.

Матч розпочався не надто вдало для українсько-румунського дуету, який відразу ж відстав у рахунку. Проте, після того як суперниці вели 5:3, Костюк і Русе зуміли виграти чотири гейми поспіль, завершивши перший сет на свою користь – 7:5.

У другій партії ситуація змінилася: українка та румунка змогли виграти лише два гейми, зазнавши поразки з рахунком 2:6, при цьому допустивши сім невимушених помилок.

У вирішальному сеті Костюк і Русе знову відставали, але двічі скорочували відрив до мінімуму. Проте, за рахунку 2:3, вони програли чотири гейми поспіль, що призвело до завершення їхніх виступів на турнірі з підсумковим рахунком 2:6.

Результат матчу у другому колі парного розряду Вімблдону-2025:

Се Шувей (Тайвань) / Єлена Остапенко (Латвія) – Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія) 2:1 (5:7, 6:2, 6:2)

Таким чином, у парному розряді залишилася лише одна представниця України – Людмила Кіченок. Вона, граючи в парі з австралійкою Еллен Перес, у другому колі зустрінеться з тандему Магди Лінетт та Бернарди Пери.