Марта Костюк вибула в першому колі Вімблдону: підсумки трав'яного сезону

Як зазначає портал «Чемпіон» у коментарі Марти Костюк

Марта Костюк зазнала невдачі на Вімблдоні, вибувши в першому колі. У матчі проти словенської кваліфаєрки Вероніки Ер’явень українка програла з рахунком 6:3, 3:6, 4:6.

Ця поразка стала для Костюк третьою в трав’яному сезоні, адже раніше вона також не змогла подолати перший раунд на турнірах у Берліні та Бад-Гомбурзі, де двічі поступилася американці Еммі Наварро.

Після виграшу першого сету (6:3) Костюк програла другий (3:6) і в третьому сеті опинилася в програшній ситуації 1:3. Хоча їй вдалося вийти вперед (4:3), вона не змогла реалізувати два брейкпойнти за рахунку 4:5 і в підсумку програла вирішальну партію.

“Мені було дуже складно фізично. Десь були моменти, коли поспішала. Але, починаючи з першого матчу на траві цього сезону, я грала просто жахливо”, – підсумувала відрізок сезону Костюк у коментарі порталу “Чемпіон”.

“Намагалася робити все від себе залежне і на тренуваннях, і в матчах, щоб хоч якось відчути м’яч, щоб ним влучати в корт. Але за всі три матчі, які я провела на траві цього року, в мене нічого не вийшло. Я люблю грати на траві, але…”.

Ця поразка стала для Костюк першою в кар’єрі, коли вона двічі поспіль вилетіла з турнірів Грендслем на стадії першого раунду. Тенісистка зазначила, що сподівалася на перемогу, отримавши суперницю з поза топ-100 рейтингу, але не змогла оцінити свої сили.

“На Вімблдоні мені дісталася у першому колі суперниця з кваліфікації. Сподівалася, що це мені на руку, але все одно нічого не вийшло”, – додала тенісистка.

“Я продовжуватиму далі працювати. Останні декілька тижнів були дуже складними. На жаль, не все залежить від мене, коли я граю в теніс, тому намагаюся зібрати весь позитив, який в мені є, і просто рухатись далі”.

Костюк планує продовжити змагання на турнірах WTA у Вашингтоні, Монреалі та Цинциннаті, а також взяти тижневу паузу перед заключним мейджором сезону – US Open. Минулого року вона досягла третього раунду в Нью-Йорку, повторивши свій особистий рекорд.