Марта Костюк вибула з Ролан Гаррос 2025 у першому раунді

Як повідомляє Суспільне.

На Відкритому чемпіонаті Франції 2025 року українська тенісистка Марта Костюк не змогла подолати перший раунд, зазнавши поразки від чешки Сари Бейлек, яка потрапила на турнір через кваліфікацію.

Костюк стала однією з шести представниць України, які виступають у основній сітці Ролан Гарросу-2025. Вона була четвертою серед українських тенісисток, які розпочали свої виступи на цьому ґрунтовому мейджорі. Раніше до другого кола пробилися Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, тоді як дебютантка Анастасія Соболєва не змогла подолати бар’єр 1/64 фіналу, програвши 11-й сіяній Діані Шнайдер.

Цей турнір став шостим для Костюк на Грендслемі у Парижі. Найкращий результат вона продемонструвала у 2021 році, коли дійшла до 1/8 фіналу.

У матчі проти Бейлек, яка займає 193-ю позицію у світовому рейтингу, Костюк вперше зустрілася з чешкою. Сара пройшла три раунди кваліфікації, щоб потрапити на Ролан Гаррос.

Початок першого сету був обнадійливим для Костюк, яка змогла реалізувати брейк і отримати перевагу. Проте, незабаром вона програла гейм на своїй подачі, що дозволило Бейлек зрівняти рахунок. Ключовим моментом став восьмий гейм, коли українка знову не змогла втримати свою подачу, що призвело до програшу партії з рахунком 3:6.

Другий сет виявився ще більш складним для Костюк, який завершився всього за 39 хвилин. Українка змогла виграти лише один гейм на своїй подачі, тоді як чешка реалізувала три брейкпойнти, закривши партію з рахунком 6:1.

Загалом матч тривав 1 годину 20 хвилин, протягом яких Костюк допустила п’ять подвійних помилок. Незважаючи на це, вона перевершила Бейлек за кількістю виграних м’ячів – 23 проти 11.

Результати матчу на Ролан Гаррос-2025: 1/64 фіналу

Марта Костюк (Україна, 26) – Сара Бейлек (Чехія, Q) 0:2 (3:6, 1:6)