Про це повідомили на офіційному сайті “Євробачення”

Мартін Естердаль оголосив про свій вихід з посади виконавчого керівника конкурсів “Євробачення” та “Дитячого Євробачення” після п’яти років плідної роботи. Це рішення стало відомим через офіційний сайт “Євробачення”.

Напередодні 70-ї річниці конкурсу, яка відзначатиметься наступного року, Естердаль вирішив залишити свою посаду, залишивши значний слід у розвитку бренду “Євробачення” та його майбутньому.

“Ми дякуємо йому за його надзвичайну роботу та тривалий вплив на пісенний конкурс і бажаємо йому успіхів.” – Мартін Грін, директор конкурсу

Естердаль висловив подяку всій команді Європейської мовної спілки, телерадіокомпаніям-учасницям, артистам та шанувальникам за їхню підтримку:

“Оскільки моя загальна участь в ЄМС наближається до двадцяти років, для мене було честю керувати найбільшою музичною подією світу, розвиваючи конкурс як глобальний супербренд, який приносить радість більшій кількості людей, ніж будь-коли раніше.”

Він також підкреслив, що з самого початку його надихав унікальний потенціал конкурсу об’єднувати людей через музику. Естердаль пишається досягненнями, які вдалося реалізувати для модернізації та зміцнення бренду “Євробачення”, серед яких постійний слоган “United by Music”, залучення довгострокових спонсорів і партнерів, а також розширення цифрових платформ, що привернули мільйони нових шанувальників.

Мартін Естердаль раніше був виконавчим продюсером конкурсів 2013 та 2016 років у Мальме та Стокгольмі, а також членом довідкової групи з 2012 до 2018 року. На посаді виконавчого керівника він працював з 2020 року.

У Європейській мовній спілці зазначили, що під його керівництвом шоу пройшло через період значних інновацій та викликів, зокрема проведення “Євробачення” у Роттердамі 2021 року під час пандемії COVID-19, а також організацію конкурсу у Ліверпулі спільно з BBC через неможливість проведення шоу в Україні.

Мартін Грін, який став директором “Євробачення” у 2024 році, тимчасово виконуватиме обов’язки виконавчого продюсера. Подальші організаційні зміни будуть оголошені згодом.

Підготовка до “Євробачення-2026”

У 2026 році конкурс відбудеться в Австрії. Країна отримала право на проведення після перемоги свого представника JJ з піснею “Wasted Love” на “Євробаченні-2024” у Базелі, де він набрав 436 балів, отримавши найвищі оцінки від національних журі.

Це буде третій раз, коли Австрія прийматиме конкурс – раніше це відбувалося у 1967 та 2015 роках, обидва рази у Відні. Громадський мовник ORF вже оголосив про початок відбору міста-господаря: заявки приймаються до 4 липня, а переможця оголосять до 8 серпня.

Міста Ебрайхсдорф, Грац, Інсбрук, Лінц, Вельс, Оберварт, Санкт-Пельтен та Відень висловили зацікавленість у проведенні конкурсу.

Попередні дати проведення шоу заплановані на 12, 14 та 16 травня або 19, 21 і 23 травня 2026 року.