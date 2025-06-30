Мар'яна Мазур здобула перемогу на міжнародному оперному конкурсі в Італії

Про це повідомляє Львівська національна опера

Мар’яна Мазур, солістка Львівської національної опери, здобула перемогу на міжнародному конкурсі молодих оперних співаків, що носить ім’я Рікардо Дзандонаї, в Італії. Ця важлива подія була підтверджена Львівською національною оперою, яка повідомила, що співачка отримала дві престижні нагороди: Рікардо Дзандонаї та MusicaRivа.

Львівська опера висловила свої вітання колезі з приводу цього значного досягнення:

“Щиро вітаємо Мар’яну з важливою професійною перемогою, бажаємо нових творчих горизонтів і невичерпного натхнення!”

Мар’яна Мазур володіє сопрано і здобула освіту в Дрогобицькому інституті музичного мистецтва, а також на Музично-педагогічному факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Її кар’єра в Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької розпочалася з роботи в хорі, а з 2020 року вона стала солісткою театру.

На сцені театру Мар’яна виконує такі відомі партії:

Наталки Полтавки з опери Миколи Лисенка “Наталка Полтавка”;

Оксани з опери Семена Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”;

Мімі з опери Джакомо Пуччіні “Богема”.

Мар’яна Мазур є лауреаткою багатьох нагород, серед яких друга премія на Міжнародному конкурсі Internet music competition (Сербія), перша премія на міжнародному конкурсі “Мир, мистецтво і море” (Болгарія), а також перша премія та золота медаль на IX Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв “Золота троянда” імені Ісидора Вимера (Україна). Вона також отримала гран-прі та Диплом глядацьких симпатій на V Міжнародному конкурсі оперних співаків імені Соломії Крушельницької (Україна).

Міжнародний оперний конкурс молодих співаків імені Рікардо Дзандонаї (Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici Riccardo Zandonai) – це престижний щорічний захід, що проходить у місті Ріва-дель-Гарда, Італія. Конкурс названий на честь італійського композитора початку XX століття Рікардо Дзандонаї.

Основна мета конкурсу полягає в наданні молодим митцям можливостей для розвитку кар’єри та знайомств, а журі допомагає переможцям брати участь у міжнародних постановках та проєктах.