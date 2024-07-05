“Звільнено Кудерчук Марину Миколаївну з посади голови Державного агентства України з питань кіно”, — написав Мельничук.

Він додав, що виконання обов’язків голови Держкіно тимчасово покладені на Юлію Шевчук.

Кіноспільнота раніше неодноразово закликала до відставки Кудерчук, яка, на їх думку, своїми діями “руйнує систему державного регулювання галузі, дискредитує посаду державного службовця, завдає шкоди українському суспільству та іміджу України в світі”.

До відставки через “перевищення своїх повноважень” ще у 2023 році закликала і Громадська рада при Держкіно.

У січні 2024 року за ініціативи Української Кіноакадемії понад 700 дієвців культури та 13 організацій підписали відкритий лист, де висловили недовіру до керівництва Держкіно та закликали перенаправити бюджетні кошти на потреби Сил оборони (окрім визначених законодавством зобов’язань).

Марина Кудерчук працювала на посаді голови Державного агентства України з питань кіно з січня 2020 року. Раніше вона обіймала посаду заступника голови Запорізької ОДА з аграрних питань, до того — очолювала міський кіноконцертний зал ім. Довженка.