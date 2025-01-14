Американському мільярдеру Ілону Маску, який займе посаду голови Департаменту урядової ефективності в адміністрації Дональда Трампа, готують офіси на території комплексу Білого дому.

Про це повідомляє газета The New York Times, посилаючись на слова двох проінформованих співрозмовників.

Згідно з інформацією, приміщення для Маска будуть розташовані в будівлі виконавчого офісу імені Ейзенхауера, що знаходиться поруч із Білим домом.

Це дозволить Маску мати безпосередній доступ до Трампа, коли той вступить на посаду цього місяця.

Співрозмовники зазначають, що Маск вже обговорював з посадовцями перехідного періоду рівень свого доступу до Західного крила Білого дому, але питання поки не з’ясоване.

Також не уточнюється, чи отримає партнер Маска, колишній кандидат в президенти від Республіканської партії, проросійський підприємець Вівек Рамасвамі, офіс в будівлі Ейзенхауера.