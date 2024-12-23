Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на закиди з боку демократів про вплив мільярдера Ілона Маска на його політику, запевнивши, що Маск не стане президентом США.

Про це він сказав під час виступу на конференції Turning Point USA AmericaFest у Фініксі, повідомляє NBC News.

Трамп наголосив, що не поступився “президентством” Маску і що такі думки є вигадкою. Він пояснив, що Маск не має права обіймати посаду президента через вимогу Конституції.

Зокрема, президентом США може стати лише громадянин цієї країни від народження. Водночас Маск, народжений у Південній Африці, став громадянином США у 2002 році.

“Ні, він не стане президентом, це я можу вам сказати. І я в безпеці. Знаєте, чому він не може бути президентом США? Він не народився в цій країні”, — сказав Трамп.

Реакція Трампа стала відповіддю на критику з боку Демократичної партії, яка, після того як Маск допоміг йому відхилити законопроєкт щодо фінансування уряду, стала називати бізнесмена “президентом Маском”.

Маск, який володіє соціальною мережею X (Twitter), активно висловлював свої заперечення проти початкової угоди, що було розцінено як спроба вплинути на політику США.