Бізнесмен Ілон Маск, обраний Дональдом Трампом одним із керівників нового Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE), виступив з промовою на підтримку новообраного президента. Маск зробив жест, який назвали схожим на нацистське привітання "Sieg Heil".

Відео з виступу ширилося соцмережами та у ЗМІ.

“Я просто хочу сказати вам дякую за те, що відбулося”, — виголосив Маск, а потім двічі зробив жест, схожий на “римський салют”, який в сучасні часи асоціюється з нацистським вітанням.

Маск відреагував на публікацію, де цитували його слова про “брудні трюки”, нібито розгорнуті проти нього Демократичною партією США.

Один із користувачів X іронічно зауважив, що жест Маска, який був сприйнятий як нацистський, є частиною цих “брудних трюків”.

Відповідаючи, Маск заявив, що “їм треба придумати кращі “брудні трюки”, адже використання прийому “усі навколо — Гітлер” вже “настільки набридло”.