Відео з виступу ширилося соцмережами та у ЗМІ.
“Я просто хочу сказати вам дякую за те, що відбулося”, — виголосив Маск, а потім двічі зробив жест, схожий на “римський салют”, який в сучасні часи асоціюється з нацистським вітанням.
Маск відреагував на публікацію, де цитували його слова про “брудні трюки”, нібито розгорнуті проти нього Демократичною партією США.
Один із користувачів X іронічно зауважив, що жест Маска, який був сприйнятий як нацистський, є частиною цих “брудних трюків”.
Відповідаючи, Маск заявив, що “їм треба придумати кращі “брудні трюки”, адже використання прийому “усі навколо — Гітлер” вже “настільки набридло”.
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