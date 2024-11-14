Про це пише NBC News, посилаючись на неназваних співрозмовників.
Двоє співрозмовників повідомили, що бізнесмен настільки агресивно просуває свої ідеї щодо другого терміну Трампа, що наступає на п’яти перехідної команди, і він, можливо, навіть зловживає гостинністю в Мар-а-Лаго. Вони вважають, що Маск виходить за рамки своєї ролі в процесі передачі влади республіканцям.
Один із співрозмовників зазначив, що Маск поводить себе так, ніби він співпрезидент, і намагається, щоб усі це помітили.
“Він намагається змусити президента Трампа відчути себе зобов’язаним йому. А президент нікому не винен”, – додав один зі співрозмовників.
Співрозмовники зазначили, що Маск прибув до Мар-а-Лаго ще минулого тижня, щоб спостерігати за перебігом виборів, і відтоді постійно перебуває там, часто сидячи поруч із Трампом і беручи участь у дзвінках та зустрічах.
Деякі радники Трампа висловили занепокоєння, що Маск не усвідомлює одну з важливих засад у команді Трампа: для успішної роботи потрібно діяти непомітно. Вони також відзначили, що надмірна активність Маска може негативно позначитися на його репутації у майбутньому.
Інший співрозмовник зазначив, що Маск, здається, більше просуває власні інтереси, ніж концентрується на планах Трампа.
Вони також додали, що, хоча Маск і є розумною та здібною людиною, головним завданням перехідного періоду є забезпечення того, щоб державну політику впроваджували люди, віддані Трампу.
Водночас прессекретарка Трампа Кароліна Левітт заявила, що Маск та Трамп є “великими друзями та блискучими лідерами”, і що федеральна бюрократія США тільки виграє від його ідей.
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