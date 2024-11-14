Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск разом з Вівеком Рамасвамі очолить Департамент урядової ефективності у майбутній адміністрації Дональда Трампа. Це призначення підкреслює зростаючий вплив Маска на Трампа, який активно підтримував республіканця під час виборчої кампанії. Водночас постійна присутність гендиректора Tesla дратує людей, які перебувають у найближчому оточенні Трампа.

Про це пише NBC News, посилаючись на неназваних співрозмовників.

Двоє співрозмовників повідомили, що бізнесмен настільки агресивно просуває свої ідеї щодо другого терміну Трампа, що наступає на п’яти перехідної команди, і він, можливо, навіть зловживає гостинністю в Мар-а-Лаго. Вони вважають, що Маск виходить за рамки своєї ролі в процесі передачі влади республіканцям.

Один із співрозмовників зазначив, що Маск поводить себе так, ніби він співпрезидент, і намагається, щоб усі це помітили.

“Він намагається змусити президента Трампа відчути себе зобов’язаним йому. А президент нікому не винен”, – додав один зі співрозмовників.

Співрозмовники зазначили, що Маск прибув до Мар-а-Лаго ще минулого тижня, щоб спостерігати за перебігом виборів, і відтоді постійно перебуває там, часто сидячи поруч із Трампом і беручи участь у дзвінках та зустрічах.

Деякі радники Трампа висловили занепокоєння, що Маск не усвідомлює одну з важливих засад у команді Трампа: для успішної роботи потрібно діяти непомітно. Вони також відзначили, що надмірна активність Маска може негативно позначитися на його репутації у майбутньому.

Інший співрозмовник зазначив, що Маск, здається, більше просуває власні інтереси, ніж концентрується на планах Трампа.

Вони також додали, що, хоча Маск і є розумною та здібною людиною, головним завданням перехідного періоду є забезпечення того, щоб державну політику впроваджували люди, віддані Трампу.

Водночас прессекретарка Трампа Кароліна Левітт заявила, що Маск та Трамп є “великими друзями та блискучими лідерами”, і що федеральна бюрократія США тільки виграє від його ідей.