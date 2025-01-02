Американський мільярдер Ілон Маск, відомий своїм впливом на суспільну думку та підтримкою обраного президента США Дональда Трампа, розкритикував британського прем’єра Кіра Стармера та закликав провести нові вибори у Великій Британії.

Про це Маск написав на своїй сторінці в X.

У серії публікацій Маск звинуватив прем’єр-міністра у відмові розслідувати справи про банди ґвалтівників, стверджуючи, що це може викликати звинувачення проти самого Стармера, який у 2008–2013 роках очолював Королівську прокурорську службу (CPS).

Він також закликав звільнити з в’язниці ультраправого активіста Томмі Робінсона та заявив, що лише партія Найджела Фараджа Reform UK здатна “врятувати” країну.

У відповідь на опитування, яке показало зниження підтримки лейбористського уряду на чолі зі Стармером, Маск виступив із закликом до проведення повторного голосування.

Це не перший випадок, коли Маск підтримує ультраправих політиків. Уряд Німеччини звинуватив мільярдера Ілона Маска у спробі вплинути на виборчу кампанію, підтримуючи ультраправу партію “Альтернатива для Німеччини” (AfD).