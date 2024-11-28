Ілон Маск, якого розглядають як можливого члена майбутньої адміністрації президента США Дональда Трампа, висловив свою незгоду з повідомленнями про те, що Вашингтон закликає Україну знизити мінімальний мобілізаційний вік до 18 років.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

“Скільки ще (людей – ред.) має загинути?”, – заявив Маск.

Нагадуємо, що 27 листопада Reuters та AP із посиланням на американських чиновників повідомляли, що адміністрація Джо Байдена закликала Україну розглянути можливість реформування мобілізаційного законодавства. Основною метою змін називалося швидке збільшення чисельності українських збройних сил.

Інформація про такі ініціативи викликала обговорення, але офіційні представники США та України поки не надали коментарів з цього питання.