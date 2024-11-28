Про це він повідомив у соцмережі Х.
“Скільки ще (людей – ред.) має загинути?”, – заявив Маск.
Нагадуємо, що 27 листопада Reuters та AP із посиланням на американських чиновників повідомляли, що адміністрація Джо Байдена закликала Україну розглянути можливість реформування мобілізаційного законодавства. Основною метою змін називалося швидке збільшення чисельності українських збройних сил.
Інформація про такі ініціативи викликала обговорення, але офіційні представники США та України поки не надали коментарів з цього питання.
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