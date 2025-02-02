Американський мільярдер та голова департаменту ефективності держуправління Білого дому Ілон Маск заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) займалося фінансуванням у тому числі досліджень у галузі біологічної зброї.

Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, USAID використало податкові відрахування для фінансування досліджень у галузі біологічної зброї, включаючи COVID-19.

Підприємець і мільярдер також заявив, що USAID — це “злочинна організація, якій час померти”.

Зауважимо, що після інавгурації президента США Дональда Трампа одним із перших його указів стало розпорядження про припинення на 90 днів допомоги іншим країнам, зокрема й по лінії USAID.