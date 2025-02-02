Про це він написав у соцмережі Х.
За його словами, USAID використало податкові відрахування для фінансування досліджень у галузі біологічної зброї, включаючи COVID-19.
Підприємець і мільярдер також заявив, що USAID — це “злочинна організація, якій час померти”.
Зауважимо, що після інавгурації президента США Дональда Трампа одним із перших його указів стало розпорядження про припинення на 90 днів допомоги іншим країнам, зокрема й по лінії USAID.
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