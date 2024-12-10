У центральній частині Філіппін триває евакуація близько 87 тисяч людей після раптового, але потужного виверження вулкана Канлаон.

Про це повідомляє Associated Press.

Виверження не призвело до жертв, проте рівень тривоги був підвищений, що вказує на можливість подальших вибухових вивержень. Попіл покрив значну територію, зокрема провінцію Антікве, розташовану за 200 кілометрів від вулкана. Через це видимість значно погіршилася, а якість повітря створює загрозу для здоров’я.

“Ми готові підтримати родини, які були евакуйовані за межі 6-кілометрової зони небезпеки”, – сказав президент Фердинанд Маркос-молодший.

Наразі найбільша евакуація триває у місті Ла-Кастельяна, де під загрозою опинилися майже 47 тисяч мешканців. За словами місцевої влади, понад 6 тисяч людей вже розмістилися у центрах евакуації або тимчасово перебралися до родичів. Влада також запровадила комендантську годину та закрила школи у зонах підвищеного ризику.

Філіппінський Інститут вулканології та сейсмології повідомив, що чотирихвилинне виверження Канлаону спричинило потік розпечених газів, попелу та уламків, здатний знищити все на своєму шляху. Вчені продовжують аналізувати, чи вибух був викликаний накопиченими старими породами, чи активним підйомом магми.

Рівень тривоги навколо Канлаону залишається третім за п’ятибальною шкалою, що вказує на початок магматичного виверження з можливим переходом до інтенсивніших етапів. Востаннє вулкан активізувався у червні, коли сотні мешканців були змушені покинути свої домівки.

Канлаон є одним із 24 найактивніших вулканів країни. У 1996 році через раптове виверження загинуло троє альпіністів, ще декількох вдалося врятувати лише через кілька днів після події.