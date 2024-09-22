У США щонайменше четверо людей загинули і десятки отримали поранення в результаті масової стрілянини у штаті Алабама ввечері 21 вересня.

Про це повідомляє CNN.

За словами офіцера поліції, відразу після 23:00 кілька стрільців здійснили кілька пострілів у групу людей. Він додав, що станом на ранок неділі ще нікого не затримали.

Коли офіцери прибули на місце події, вони виявили двох чоловіків і жінку з вогнепальними пораненнями, які загинули на місці. Четверта жертва померла в місцевій лікарні.

Всі жертви перебували на відкритій місцевості на тротуарі або на вулиці. Детективи працюють над тим, щоб визначити, чи підходили стрілки до жертв пішки, чи проїжджали повз них на машині.

Поранених внаслідок стрілянини доставили до місцевих лікарень.