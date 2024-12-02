У ніч на 2 грудня Київ знову опинився під атакою російських ударних безпілотників.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що повітряна тривога тривала чотири з половиною години. Дрони запускалися ворогом хвилями, змінюючи напрямки, щоб ускладнити їх знешкодження.

“Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля двох десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву. У столиці без руйнувань та постраждалих. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються”, – зазначив очільник КМВА.

Попри високу інтенсивність атаки, завдяки злагодженій роботі оборонців Київ вчергове вберігся від руйнувань. Влада міста закликає мешканців продовжувати підтримувати Збройні Сили України, чия роль у захисті столиці залишається вирішальною.