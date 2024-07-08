Росіяни здійснили масову ракетну атаку на Кривий Ріг, унаслідок чого десятеро людей загинули, 31 отримала поранення.

Про це повідомив у Телеграмі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що росіяни провели масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг.

“Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких”, – написав він.

За словами Вілкула, працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.

За даними Президента Володимира Зеленського, від сьогоднішньої масованої російської ракетної атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Було випущено понад 40 ракет різних типів. У Києві відомо про п’ятьох загиблих.