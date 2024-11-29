Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

“У Дніпровському районі, поруч із пошкодженим медичним закладом виявлено пошкодження скління вікон та фасадних частин під’їздів в трьох багатоповерхових житлових будинках навколо. У постраждалого , якого виявили на місці, закритий перелом лівої стегнової кістки“, – зазначено у повідомленні.