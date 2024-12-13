Унаслідок масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру вранці 13 грудня значна частина України залишилася без електропостачання. Ускладнень зазнали Тернопільська область та Одеса, де мешканці стикаються з відключенням світла й води.

Про це повідомляє Тернопільська ОВА.

“Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з 1 черги до 3 одночасно”, – заявили в адміністрації.

Внаслідок обстрілу половина споживачів у області залишилися без світла.

В Одесі ситуація також залишається критичною. Мешканці деяких районів міста ще зранку відчули перебої з водо- та електропостачанням.

Близько 7:52 у місті пролунали вибухи, ймовірно, через нові удари ракетами. “Суспільне Одеса” повідомило, що нині застосовуються графіки аварійних відключень.

Влада докладає зусиль для відновлення стабільного енергопостачання, але закликає громадян бути готовими до тривалих перебоїв.