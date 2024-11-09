У ніч проти 9 листопада російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинула одна людина, 13 постраждали. Серед поранених – двоє дітей 2020 та 2008 років народження.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Зазначається, що уламки збитих БпЛА пошкодили багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі містян, з яких щонайменше десять автівок повністю знищені вогнем.

Внаслідок атаки 13 людей отримали поранення, серед них двоє дітей 2020 та 2008 років народження. Вісім постраждалих було госпіталізовано, іншим допомога надана на місці. Психологи ДСНС надали допомогу 25 особам, серед яких одна дитина.

За даними очільника Одеської ОВА, Олега Кіпера, через падіння дрона в Авангарді на території одного з ЖК сталася масштабна пожежа: загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 5 осіб, серед них одна дитина.

В Одесі вибито вікна у трьох корпусах житлових багатоповерхівок. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням.

“Постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула”, – додав Кіпер.