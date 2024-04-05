Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров 

Військовослужбовці рф здійснили 1 ракетний та 2 авіаційних удари по Широкому й Роботиному.

96 БПЛА атакували Вільнянськ, Біляївку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

16 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці та Роботиному.

286 артударів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки, – голова ЗОВА

Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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