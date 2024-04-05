Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Військовослужбовці рф здійснили 1 ракетний та 2 авіаційних удари по Широкому й Роботиному.
96 БПЛА атакували Вільнянськ, Біляївку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
16 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці та Роботиному.
286 артударів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки, – голова ЗОВА
Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.