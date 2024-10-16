Сили оборони України станом на 13 годину сьогодні, 16 жовтня, збили ще 17 ворожих безпілотників, чотири – локаційно втрачено.

Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

Станом на 13:00 ударних БпЛА в повітряному просторі Україні не спостерігали.

Так, за оновленою інформацією, загалом, у ніч проти 16 жовтня зі 136 ударних БпЛА військові збили — 68, локаційно втрачені — 64, повернулись у Росію — 2, влучили — 2.

Нагадаємо, «шахеди» запускали з російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська, а знищили 51 із них у межах Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Тернопільської, Херсонської, Харківської, Житомирської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Київської, Полтавської, Чернігівської та Чернівецької областей.

Крім дронів, росіяни вдарили по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із тимчасово окупованої території області, а по Чернігівщині — керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області. Про їхнє знищення Повітряні сили не зазначали.