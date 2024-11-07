У ніч проти 7 листопада Київ зазнав атаки російських ударних дронів, яка викликала масштабну роботу протиповітряної оборони (ППО). Уламки безпілотників пошкодили житлові та комерційні будівлі в п'яти районах міста, спричинили пожежі й залишили поранених.

О 01:17 Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила про роботу ППО над містом та закликала киян залишатися в укриттях.

“В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги”, – заявили в КМВА.

За 20 хвилин, о 01:37, КМВА підтвердила подальшу роботу ППО над Києвом. На 01:54 стало відомо про пошкодження квартири в багатоповерховому будинку в Голосіївському районі через падіння уламків дрона.

“Пожежі на місці немає. Попередньо — без постраждалих”, – додали в адміністрації.

Уламки дрона, що впали на територію Голосіївського району, спричинили пожежу на території гаражного кооперативу, яка поширилася на розташовану поруч станцію техобслуговування. Площа займання становила близько 300 квадратних метрів.

“Уламки БПЛА впали в Голосіївському районі. За попередньою інформацією, палають гаражі. Екстрені служби прямують на місце”, – повідомив мер Києва Віталій Кличко о 02:26.

Близько 05:00 ППО працювала над Києвом знову, і незабаром стало відомо про займання на верхніх поверхах багатоповерхівки в Печерському районі. О 05:16 Кличко підтвердив, що горять верхні поверхи житлового будинку, і всі екстрені служби працюють на місці.

“У Печерському районі палають верхні поверхи багатоповерхівки. Всі екстрені служби на місці. Атака на столицю триває. Залишайтеся в укриттях”, – наголосив він.

О 05:34 КМВА уточнила, що вибух частково зруйнував конструкції будинку на рівні 31 поверху, тоді як займання сталося на 33-му технічному поверсі, де розташовано ресторан. На місці події було організовано евакуацію мешканців, яких вивозили автобусами.

“Евакуація людей триває. Місто організувало для мешканців 2 автобуси. До медиків ніхто наразі не звертався”, – додав Кличко.

Близько 06:00 стало відомо про серію вибухів у Солом’янському районі, де уламки безпілотників потрапили в житловий будинок і складське приміщення підприємства, спричинивши масштабну пожежу на площі 600 квадратних метрів. Також повідомили, що в Оболонському районі зафіксовано займання на даху бізнес-центру.

“В Оболонському – попередньо, на верхньому поверсі бізнес-центру виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих не надходила. В Соломʼянському районі уламки впали на територію промислового підприємства”, – йдеться у повідомленні.

У Подільському районі зафіксовано падіння уламків, унаслідок чого сталось загорання у житловому будинку.. За попередніми даними, обидві події обійшлися без постраждалих.

Загалом уламки безпілотників завдали значних пошкоджень будівлям у п’яти районах Києва, у результаті чого виникли пожежі та постраждали мирні мешканці.