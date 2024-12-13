З 14:00 12 грудня по 10:00 13 грудня Повітряні Сили України зафіксували 287 засобів повітряного нападу з боку РФ. Ворог здійснив комбіновану атаку із використанням ракет різних типів та ударних дронів, намагаючись завдати шкоди енергетичній інфраструктурі країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

“Станом на 11:30 підтверджено збиття 80 крилатих ракет, 1 балістичної ракети «Іскандер-М», а також 80 ударних безпілотників, включаючи “Shahed””, – йдеться у повідомленні.

Ще 105 дронів не досягли цілей через ефективну протидію засобів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп. Частина безпілотників повернулася на територію РФ, один – у Білорусь.

Загалом ворог застосував:

94 ракети, серед яких крилаті, балістичні та авіаційні (Х-101, Х-55СМ, “Калібр”, “Кинджал”, “Іскандер-М”, Х-59);

193 ударні дрони, зокрема “Shahed”.

Ракети та дрони запускали з різних локацій, зокрема з акваторії Чорного моря, Тамбовської, Волгоградської, Брянської областей РФ, а також тимчасово окупованих територій Криму та Луганської області.

До відбиття атаки були залучені зенітно-ракетні війська, авіація, мобільні вогневі групи та системи РЕБ. Особливу роль у протидії відіграли винищувачі F-16, які забезпечили високу ефективність оборони.

Ця атака є черговим підтвердженням стратегії РФ, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України.