Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
“Станом на 11:30 підтверджено збиття 80 крилатих ракет, 1 балістичної ракети «Іскандер-М», а також 80 ударних безпілотників, включаючи “Shahed””, – йдеться у повідомленні.
Ще 105 дронів не досягли цілей через ефективну протидію засобів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп. Частина безпілотників повернулася на територію РФ, один – у Білорусь.
Загалом ворог застосував:
- 94 ракети, серед яких крилаті, балістичні та авіаційні (Х-101, Х-55СМ, “Калібр”, “Кинджал”, “Іскандер-М”, Х-59);
- 193 ударні дрони, зокрема “Shahed”.
Ракети та дрони запускали з різних локацій, зокрема з акваторії Чорного моря, Тамбовської, Волгоградської, Брянської областей РФ, а також тимчасово окупованих територій Криму та Луганської області.
До відбиття атаки були залучені зенітно-ракетні війська, авіація, мобільні вогневі групи та системи РЕБ. Особливу роль у протидії відіграли винищувачі F-16, які забезпечили високу ефективність оборони.
Ця атака є черговим підтвердженням стратегії РФ, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України.
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