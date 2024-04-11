Про це повідомляє Запорізька ОВА.

– 4 авіаційних удари по Малій Токмачці та Роботиному.

– 165 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

– 8 обстрілів РСЗВ накрили Залізничне, Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине та Малинівку.

244 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Малинівки, Роботиного та Левадного.

“Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Жителі не постраждали”, – повідомив голова ЗОВА