Про це повідомляє Reuters і The Times of Israel.

За інформацією джерела Reuters, сотні бойовиків “Хезболли” отримали поранення внаслідок інциденту. Вибухи лунали як у столиці Лівану, Бейруті, так і в південній частині країни. При цьому вони продовжували звучати навіть за пів години після перших детонацій.

На цьому тлі Центр кризових операцій Лівану попросив усіх медичних працівників вирушити до своїх лікарень, щоб допомогти впоратися з величезною кількістю поранених, яких направляють для надання невідкладної допомоги.

Водночас, як пише The Times of Israel, ліванські ЗМІ повідомляють, що причиною вибухів стало зламування портативних пейджерів бойовиків “Хезболли”, яке нібито організував Ізраїль.

Також журналісти в Лівані стверджують, що всього внаслідок інциденту понад тисячу поранених. Щонайменше п’ять постраждалих — у тяжкому стані. Про загиблих інформації немає.

Серед поранених, за непідтвердженою інформацією, може бути посол Ірану у Лівані Моджтаба Амані.

Офіційні особи Ізраїлю поки що не коментують інцидент.