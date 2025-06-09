Масові антиміграційні протести в Лос-Анджелесі: сутички та реакція влади

Про це повідомляють CNN та BBC.

З 6 червня у Лос-Анджелесі тривають масові антиміграційні протести, які супроводжуються зіткненнями між демонстрантами та поліцією. Правоохоронці використовують світло-шумові гранати, сльозогінний газ та фізичну силу для розгону мітингувальників, а також затримують учасників акцій. Про це повідомляють провідні новинні агентства.

Протести не вщухають і 8-9 червня. Поліція перекрила ключові автостради та мости, що ведуть з Лос-Анджелеса до інших міст, оголосивши центр міста “місцем незаконних зібрань”. Під час арештів виникли сутички, внаслідок яких 8 червня було затримано 27 осіб.

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social закликав до використання підрозділів Національної гвардії для придушення протестів у Каліфорнії. У штат направили 300 нацгвардійців, а також 500 морських піхотинців перебувають у стані готовності.

“Джим Макдоннелл, шановний начальник поліції Лос-Анджелеса, щойно заявив, що протестувальники стають набагато агресивнішими, і що йому «доведеться переглянути ситуацію» щодо введення військ. Він повинен це зробити просто зараз!!! Не дозволяйте цим головорізам уникнути покарання.” – Дональд Трамп

Начальник поліції Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл зазначив, що ситуація вийшла з-під контролю і потребує переоцінки, але перед застосуванням військових він хоче детально вивчити повноваження Нацгвардії.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом 9 червня оголосив про намір подати позов проти адміністрації Трампа через “незаконне, аморальне та неконституційне” розгортання Національної гвардії в штаті.

“Дональд Трамп створив умови, які ви бачили по телевізору сьогодні ввечері. Він погіршив умови відтоді, як оголосив, що бере на себе керівництво Національною гвардією. Завтра ми перевіримо цю теорію, подавши позов.” – Гевін Ньюсом

За словами команди губернатора, Трамп порушив закон, одноосібно направивши військових без погодження з місцевою владою. Ньюсом також закликав не піддаватися на провокації та наголосив, що напади на правоохоронців і пошкодження майна призведуть до арештів.

CNN повідомляє, що, незважаючи на заклики до спокою, деякі протестувальники підпалюють автомобілі та готуються до нових сутичок із поліцією.

Передумови протестів та їх розвиток

Перші акції протесту розпочалися 6 червня після того, як співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок у Лос-Анджелесі заарештували щонайменше 118 іноземців за порушення імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що на протестах було близько 1000 учасників, які оточили будівлю федеральних правоохоронних органів і напали на співробітників ICE.

7 червня у Парамаунті, неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки, відбулися нові сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові гранати та перцеві балончики, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

Під час цих подій було затримано профспілкового лідера за перешкоджання роботі правоохоронців.

За даними перепису населення, у Каліфорнії значна частина мешканців – латиноамериканці та люди іноземного походження, що додає гостроти ситуації.

Адміністрація Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Нацгвардії для тимчасового захисту співробітників ICE та інших федеральних органів у зв’язку з протестами. Військові будуть розгорнуті на 60 днів, остаточне рішення щодо їхнього перебування ухвалюватиме міністр оборони США.