Масована атака дронів на Харків: загибель і поранення мирних жителів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Внаслідок масованої атаки дронів-камікадзе на Харків загинули двоє осіб, а понад п’ятдесят людей отримали поранення та стресові реакції. Російські війська завдали удару після опівночі, націлившись на житлові райони на півдні міста.

Протягом дев’яти хвилин сталося 17 вибухів, про що повідомив міський голова Ігор Терехов.

Три безпілотники влучили у багатоповерхові будинки, інші – у приватні житлові споруди, а також комунальні та цивільні підприємства. Серед постраждалих виявилося й тролейбусне депо, яке вже зазнало ушкоджень під час попередніх атак.

Ця атака стала ще одним жахливим епізодом у тривалій війні, що триває в Україні, і підкреслює серйозність ситуації в регіоні.