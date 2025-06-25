Масована атака безпілотників на Харків 25 червня 2025 року

Як повідомляє обласна прокуратура

У ніч на 25 червня 2025 року, близько 02:00, Харків зазнав масованої атаки з боку російських військ, які використали вісім безпілотників типу “Шахед”. Удар було завдано в Київському районі, де постраждали як житлові будинки, так і цивільні об’єкти.

Атака тривала всього десять хвилин – з 01:54 до 02:05, про що повідомила обласна прокуратура. За попередніми даними, російські війська також застосували сім безпілотників “Герань-2”.

Безпілотники влучили в територію біля незаселених багатоквартирних будинків, що призвело до виникнення пожеж. Також зафіксовані удари по території підприємства.

Внаслідок цих атак 64-річний чоловік отримав поранення. Як зазначив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, постраждалий працює охоронцем в одному з будинків, куди прийшовся удар.

Внаслідок масованих нічних атак у триповерховому та п’ятиповерховому незаселених будинках виникли пожежі на загальній площі 160 квадратних метрів, про що повідомили у ДСНС Харківської області.