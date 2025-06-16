Масована атака дронів на Київ 16 червня: наслідки та постраждалі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 16 червня Київ зазнав атаки з боку російських військ. У Дніпровському районі, зокрема, ударний дрон впав у приватному секторі на Русанівських садах. Про це повідомила кореспондентка.

Олександр Адаменко, голова дачного товариства, розповів про гучний вибух, який він почув вночі. В результаті падіння дрону утворилася велика вирва, а деякі будівлі, хоч і закинуті, все ж мали мешканців, які там проживають влітку.

“Спочатку було чутно як “шахед” летить. Десь секунд 5 досить чутно було і потім, чи зупинився двигун, чи пальне закінчилося, я не можу сказати точно і потім дуже великий вибух. Я живу тут метрів за 150 звідси, і в мене впав зі стелі плафончик лампи. В радіусі, я думаю, метрів 20-30 повигинало двері, машини пошкодило вибуховою хвилею. Досить сильна була, і вона якось так пішла не в різні сторони, а якось так вибірково”, – Олександр Адаменко

Марія, власниця пошкодженого будинку, дізналася про подію від матері. Вона зазначила, що наразі не знають, як діяти далі.

“Ми плануємо розібрати спочатку. Поки не розуміємо алгоритму дій повного. До такого ніхто не готується, всі сподіваються, що з тобою такого не станеться. Думаю, будемо розбирати, а потім вирішувати, чи відновлювати, чи щось перебудовувати. Він був цілий, не новий звичайно, але цілий. Мама кожен день приїжджала”, – Марія, власниця будинку

Леонард, місцевий житель, який живе приблизно за 120 метрів від місця вибуху, також поділився своїми враженнями.

“Я міцно спав, прокинувся від вибуху і звуку падаючого скла. Це було 1:23, щось таке. Сусіди вийшли на вулицю, дивитися у кого, що. Попадало все, що на стінах висіло. Вікна – там далі – цілі, а бачимо по вулиці, що є розбиті. Поговорили із сусідами, чи потрібна якась допомога. Всі живі, цілі. Ну, все, ночі вже більше не було”, – Леонард, місцевий житель

У ніч на 16 червня російські війська атакували Київ та область, використавши понад 80 безпілотників. Сили протиповітряної оборони змогли збити частину з них. Загалом було випущено 138 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітацій різних типів, основна мета атаки була на Донеччину.

У столиці зафіксовано уламки збитих дронів у Дніпровському та Дарницькому районах. Відомо про постраждалого хлопця 2004 року народження, який перебуває у тяжкому стані в лікарні, а також про жінку, яку госпіталізували вночі, наразі вона на амбулаторному лікуванні.

На Київщині, в Обухівському районі, поранено 60-річного чоловіка з різаними ранами руки та обличчя. Медичну допомогу йому надали на місці. Правоохоронці зафіксували пошкодження кількох приватних будинків, господарчих споруд та автомобіля.