Масові сутички в Белграді після студентських протестів 29 червня 2025

Про це сербське видання Blic

Вечір 29 червня 2025 року в центрі Белграда ознаменувався масовими сутичками, які спалахнули після завершення студентського протесту. Конфлікти між протестувальниками та поліцією розгорнулися на кількох вулицях міста, про що повідомляє сербське видання Blic.

Основною локацією протистоянь стала вулиця Князя Мілоша, де правоохоронці розділили мітингарів на три групи. Поліція продовжує відтісняти протестувальників, затримавши вже двох чоловіків.

Під час сутичок було застосовано сльозогінний газ. Правоохоронці заблокували підходи до Піонерського парку через вулицю Князя Мілоша, а також вулицю Короля Мілана в напрямку Президентської адміністрації.

Згідно з інформацією ЗМІ, серед протестувальників переважно молодь. Деякі з них були без верхнього одягу, кидали в поліцію різні предмети та піротехніку, а частина мітингарів була в масках. Поліція перекрила їм шлях до парламенту.

Станом на 22:30 ситуація в центрі сербської столиці залишається напруженою.

За даними сербських медіа, на протести вийшло близько 140 000 демонстрантів, які вимагали проведення нових виборів та відставки президента Александара Вучича.

Причини протестів

Останніми місяцями в Сербії спостерігається зростаюча напруга, що виникла після серії студентських демонстрацій. Протести почалися після трагедії в місті Нові-Сад у листопаді 2024 року, коли внаслідок обвалу даху залізничного вокзалу загинули 14 людей.

1 листопада на залізничному вокзалі другого за чисельністю міста Сербії стався обвал бетонного навісу, який впав на людей, що сиділи на лавках зовні будівлі. Окрім загиблих, троє осіб отримали поранення.

Варто зазначити, що будівля вокзалу пройшла реконструкцію у 2021 році, а цього року була повторно відремонтована до офіційного відкриття, яке відбулося 5 липня.