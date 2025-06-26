Масові протести в Кенії 2025: 16 загиблих і сотні поранених

Про це повідомлює CNN.

25 червня в Кенії відбулися масові протести проти уряду, приурочені до річниці антиподаткових акцій 2024 року. Під час цих акцій поліція відкрила вогонь по протестувальниках, що призвело до трагічних наслідків.

Згідно з інформацією неурядових організацій, внаслідок зіткнень загинуло 16 осіб, а понад 400 отримали поранення. Журналісти CNN стали свідками застосування сили з боку правоохоронців у столиці Кенії, Найробі.

Уряд Кенії видав наказ про заборону прямих трансляцій протестів для всіх телевізійних та радіостанцій. У Найробі демонстрантів розганяли за допомогою сльозогінного газу та водометів. Протестувальники намагалися пройти маршем до парламенту та офісу президента, але всі дороги були перекриті.

Деякі телеканали в Кенії були тимчасово зняті з ефіру за порушення директиви, але відновили трансляцію після того, як суд у Найробі призупинив заборону.

“Згідно зі спільною заявою Amnesty Kenya, Юридичного товариства Кенії, Робочої групи з питань реформи поліції та Кенійської медичної асоціації, близько 400 людей отримали поранення під час демонстрацій у середу, 16 загинуло. 83 постраждалих мають серйозні травми, а щонайменше вісьмом протестувальникам надали медичну допомогу від вогнепальних поранень.”

Протестувальники намагалися втекти, поки поліція застосовувала водомети для розгону акції, що відбулася на річницю смертельних антиурядових протестів 2024 року, які викликали широку критику через жорстокість сил безпеки.