Суд зобов’язав США відновити імміграційну програму Uniting for Ukraine

Про це йдеться в офіційному пресрелізі правозахисної організації Justice Action Center

Федеральний суд у Массачусетсі ухвалив рішення, яке зобов’язує адміністрацію Дональда Трампа відновити розгляд заяв на імміграційні пільги для іноземців, які прибули до США через гуманітарні програми, зокрема українську ініціативу Uniting for Ukraine (U4U). Це стало відомо завдяки правозахисній організації Justice Action Center.

Згідно з новими вказівками, учасники програми знову можуть подавати заявки на тимчасовий захист, його продовження, а також отримувати дозволи на роботу. Однак варто зазначити, що це рішення є тимчасовим, і прийом заяв триватиме лише до завершення розгляду справи. Уряд США має можливість подати апеляцію до Верховного суду.

Позов був поданий від імені гуманітарних мігрантів та їхніх американських спонсорів за підтримки правозахисних організацій, таких як Justice Action Center, Human Rights First та Haitian Bridge Alliance. Активісти підкреслюють, що адміністрація Трампа незаконно призупинила всі процеси розгляду гуманітарних заяв, що поставило під загрозу життя тисяч людей.

У квітні 2024 року суд тимчасово заблокував рішення адміністрації Трампа, яке скасовувало легальний статус та дозволи на роботу для понад півмільйона мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Наразі уряд намагається оскаржити ці рішення у Верховному суді.

25 січня 2025 року стало відомо, що Міністерство внутрішньої безпеки США наказало призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні, зокрема важливу ініціативу Uniting for Ukraine, що надає можливість в’їзду для українців.

Прийом заявок від українців було призупинено до тих пір, поки Служба громадянства та імміграції США не розгляне всі вже подані запити. Це рішення викликало занепокоєння серед українських мігрантів, які сподіваються на можливість легалізації свого статусу в США.