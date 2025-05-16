У ніч на 16 травня 2025 року армія Російської Федерації здійснила масштабний напад на Україну, використовуючи 112 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed, а також різноманітні дрони-імітатори. Проте сили протиповітряної оборони (ППО) продемонстрували високу ефективність, збивши 73 “шахеди”, тоді як 36 дронів були втрачені без серйозних наслідків.

Згідно з інформацією Повітряних сил Збройних сил України, атаки безпілотників здійснювалися з різних напрямків, зокрема з Брянська, Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська, що розташовані на території Росії.

Відповідь на повітряний напад забезпечували авіаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У повідомленні зазначається, що станом на 09:00 було підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed по всій території України – на сході, півночі, півдні та в центрі. Ще 36 ворожих дронів-імітаторів були втрачені без негативних наслідків для населення.

Внаслідок ворожої атаки постраждали кілька регіонів, зокрема Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина, де зафіксовано наслідки обстрілів.