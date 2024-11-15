Уночі на 15 листопада БпЛА завдали ударів по об’єктах у Краснодарському краї РФ, Маріупольсько-Бердянській агломерації та Азовському морі.

Про це повідомляють росЗМІ та Міноборони РФ та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що з 23:15 до 5 ранку тривала атака БпЛА на військовий аеропорт в місті Кримське Краснодарського краю. В ній було задіяно щонайменше 36 дронів.

“Атака призвела до падіння уламків систем ППО неподалік аеродрому, на вулиці Луної. Хоча офіційна інформація щодо уражень на аеродромі відсутня, місцеві джерела вказують на декілька влучань. Очікуємо підтвердження від OSINT-дослідників чи Генерального штабу”, – заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Окрім атаки на військовий аеродром “Кримськ” у Краснодарському краї, повідомляється про активність дронів в окупованих Маріуполі та Бердянську.

Повідомляється, що близько 23:15 в районі Маріуполя працювали системи ППО ворога. По два пуски ракет зафіксовано біля Центрального району (аеропорт Маріуполя) та селища Віноградне (Лівобережний район). Вранці Міністерство оборони РФ заявило про збиття 10 безпілотників над Азовським морем.

У Бердянську та його околицях вибухи лунали з 23:10 до 00:30, що також супроводжувалося роботою російської ППО. Один із епіцентрів активності знаходився поблизу села Новопетрівка, поруч із місцем розташування полігону.

“Зрозумілою стає структура ешелонованої роботи російської ППО вздовж Приазовської зони Маріупольсько-Бердянської агломерації. Приморсько-Ахтарськ та Єйськ залишаються у стані підвищеної тривожності”, – прокоментував Андрющенко.

Російське Міністерство оборони прозвітувало про збиття 51 українського дрона: 36 над Краснодарським краєм, 3 над Кримом, 2 у Білгородській області та 10 над Азовським морем.