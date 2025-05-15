У ніч на 15 травня Росія здійснила масштабну атаку на територію України, використавши 110 безпілотників різних моделей. Станом на 8:00 ранку 15 травня українські сили протиповітряної оборони знищили 62 ворожі дрони, а ще 29 були втрачені внаслідок локалізації.

Цю інформацію надали Повітряні Сили України, які спільно з авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами радіоелектронної боротьби та мобільними вогневими групами активно протистояли повітряному нападу.

Завдяки злагодженим діям українських захисників вдалося суттєво знизити ефективність ворожої атаки, що дозволило уникнути значних руйнувань.

Внаслідок цієї атаки постраждали кілька регіонів України, зокрема Сумська, Дніпропетровська, Полтавська, Київська та Івано-Франківська області.

Сили оборони продовжують свою роботу, щоб забезпечити безпеку повітряного простору та захистити населення від можливих подальших ворожих обстрілів.