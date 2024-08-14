У ніч на 14 серпня українські далекобійні дрони атакували російські військові аеродроми у Воронежі, Курську, Борисоглібську та селі Саваслейка.

Про це з посиланням на джерела в СБУ пише “Суспільне”.

В операції, крім СБУ, брали участь Повітряні сили, Сили спеціальних операцій, Центр безпілотних систем ЗСУ, Головне управління розвідки та інші підрозділи української армії.

“Це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах”, — зазначило джерело.

Відомо, що місцеві російські пабліки писали про щонайменше 10 вибухів тільки в Саваслейці.

“З цього аеродрому регулярно злітають винищувачі МіГи. Це носії аеробалістичних ракет Кинжал, і коли злітає літак-носій, по всій Україні оголошують повітряну тривогу”, — наголошується у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, саме літаки поки що дають ворогові перевагу в повітрі, але Сили оборони й надалі будуть підрізати крила цим “пташкам”.