Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала масштабну наземну операцію в Секторі Гази, охоплюючи як північну, так і південну частини регіону. Ця військова кампанія, відома під назвою “Колісниці Гідеона”, керується Південним командуванням ЦАХАЛу. У операції беруть участь як кадрові військові, так і резервісти, і її основною метою є знищення інфраструктури угруповання ХАМАС.

Протягом минулого тижня ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по більш ніж 670 цілях у Секторі Гази, включаючи склади зброї, підземні тунелі та пускові установки. Авіація продовжує підтримувати наземні дії, що дозволяє ефективно взаємодіяти між різними підрозділами.

Згідно з інформацією від ЦАХАЛ, в результаті операції було ліквідовано десятки бойовиків ХАМАС, а також знищено численні об’єкти інфраструктури як на поверхні, так і під землею. Ізраїльські сили займають ключові позиції в палестинському анклаві, що дозволяє контролювати ситуацію на місці.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, яка призвела до гуманітарної кризи в регіоні та численних жертв.

15 січня 2025 року між Ізраїлем та ХАМАС було укладено угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня. Ця угода передбачає три етапи, перший з яких включає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення вогню в Секторі Гази. 17 травня ЦАХАЛ анонсував новий наступ з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. За даними палестинських джерел, внаслідок бойових дій загинуло 146 осіб, і конфлікт продовжується.