У Київській області рятувальники працюють над ліквідацією масштабної пожежі на відкритій території.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що на місці працюють 399 рятувальників та 103 одиниці техніки від ДСНС із Київської, Вінницької, Житомирської, Рівненської, Чернігівської та Чернівецької областей. Додатково залучено 17 одиниць техніки від лісового господарства.

Через сильний вітер вогонь стрімко поширюється на нові ділянки. Для запобігання подальшому розповсюдженню залучено пʼять одиниць важкої інженерної техніки, яка створює мінералізовані смуги. Зокрема, працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі.

Радіаційний фон на території в нормі, фахівці радіаційно-хімічного захисту продовжують моніторинг.