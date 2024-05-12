Про це повідомляє Polskie Radio.
Зазначається, що пожежа виникла орієнтовно о 03:15 місцевого часу. Коли вогнеборці прибули на місце події, вогонь вже охопив практично всю територію закладу.
“Сильне задимлення. Пожежники виконують роботи ззовні, адже всередині дуже небезпечно. Конструкція в центрі комплексу, ймовірно, під загрозою обвалу. Часто є так, що при високій температурі може обвалитися дах”, – повідомив Кєжковський.
За словами речника Кароля Кєжковського, який представляє Державну пожежну службу, торговий комплекс на Маривільській може зруйнуватися. Для тушіння пожежі в приміщенні розміром 250 на 250 метрів залучено близько 200 пожежників і 50 одиниць техніки.
Дані уточнюються.
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