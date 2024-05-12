У неділю ввечері (12 травня) у Варшаві, столиці Польщі, сталася пожежа в торговому центрі. Є побоювання, що дах будівлі обвалиться. Наразі не повідомляється про постраждалих.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Зазначається, що пожежа виникла орієнтовно о 03:15 місцевого часу. Коли вогнеборці прибули на місце події, вогонь вже охопив практично всю територію закладу.

“Сильне задимлення. Пожежники виконують роботи ззовні, адже всередині дуже небезпечно. Конструкція в центрі комплексу, ймовірно, під загрозою обвалу. Часто є так, що при високій температурі може обвалитися дах”, – повідомив Кєжковський.

За словами речника Кароля Кєжковського, який представляє Державну пожежну службу, торговий комплекс на Маривільській може зруйнуватися. Для тушіння пожежі в приміщенні розміром 250 на 250 метрів залучено близько 200 пожежників і 50 одиниць техніки.

Дані уточнюються.