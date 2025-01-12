У Лос-Анджелесі триває боротьба з масштабною пожежею в районі Пасифік-Палісейдс, яка за кілька днів знищила понад 12 тисяч будівель і змусила евакуюватись понад 153 тисяч жителів. Страхові компанії вже підраховують збитки від пожеж й ці цифри є колосальними.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними місцевої влади, пожежа охопила майже 9 тисяч гектарів територій та поширюється у східному напрямку, загрожуючи густонаселеним районам Брентвуд і долині Сан-Фернандо. На допомогу Каліфорнії прибули пожежні підрозділи з семи сусідніх штатів, а також з Канади та Мексики.

Станом на пізній вечір суботи, 11 січня, шість одночасних пожеж, які спалахнули в окрузі Лос-Анджелеса починаючи з вівторка, призвели до загибелі щонайменше 16 людей. Ще щонайменше 13 осіб вважаються зниклими безвісти. Очікується, що кількість загиблих зросте, коли пожежники зможуть проводити обшуки по домівках.

Президент США Джо Байден назвав ці пожежі великою катастрофою, що дозволяє залучити федеральну допомогу, зокрема через агентство FEMA. Кошти спрямують на ремонт будинків, заміну втрачених продуктів і медикаментів. Також він заявив, що уряд США відшкодує 100% витрат на відновлення протягом наступних шести місяців.

За попередніми оцінками приватних страхових компаній збитки від вогню вже досягли позначок 135–150 млрд доларів. Уряд Каліфорнії закликав страховиків припинити анулювання договорів страхування та надати постраждалим пільги на оплату послуг.