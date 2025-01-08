У Лос-Анджелесі оголошено надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі, що охопили елітні райони міста. Близько 30 тисяч людей змушені були залишити свої домівки, рятуючись від полум’я, яке вже знищило тисячі гектарів території та численні будівлі. Особливого удару зазнав район Pacific Palisades, розташований між Санта-Монікою та Малібу, де мешкають багато знаменитостей.

Про це повідомляє Reuters.

“Люди залишали свої автомобілі прямо на дорозі. Вогонь підіймався вгору по схилах, знищуючи пальми та будинки”, — розповіла місцева жителька Сінді Феста.

Ситуація ускладнюється сильним вітром, який, за прогнозами, лише посилиться. Мер Лос-Анджелеса Карен Басс закликала жителів дотримуватись евакуаційних наказів. Тим часом губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан та звернувся за федеральною допомогою.

Унаслідок пожеж кілька людей отримали травми, серед яких — опіки обличчя та рук, а одна пожежниця зазнала травми голови. У деяких районах місцеві дороги повністю перекриті через покинуті автомобілі, що заважає роботі рятувальників.

“Дуже важливо зберігати спокій і не перейматися матеріальними речами. Головне — рятувати життя”, — зазначив актор Стів Гуттенберг, закликавши мешканців до евакуації.

Окрім Pacific Palisades, пожежі поширюються у внутрішніх районах. У районі Altadena, неподалік Пасадени, вогонь охопив понад 400 гектарів, змусивши евакуювати мешканців, включно зі 100 людьми з будинку для літніх. Ще один осередок пожежі, названий Hurst Fire, знищив понад 200 гектарів у районі Sylmar. Загалом понад 220 тисяч будинків залишилися без електрики.

“Практично вся територія Лос-Анджелеса перебуває у найвищому рівні пожежної небезпеки через суху рослинність та низьку вологість”, — попереджає Національна метеорологічна служба.

Ситуація вплинула навіть на президента США Джо Байдена, який був змушений змінити плани. Сильний вітер завадив його польоту до долини Коачелла, де мала відбутися церемонія відкриття національних пам’яток. Президент заявив, що готовий надати будь-яку федеральну допомогу для боротьби зі стихією, та вже схвалив грант для компенсації витрат на гасіння пожеж.

Пожежа торкнулася навіть знаменитого музею Getty Villa, однак завдяки завчасним заходам колекцію вдалося зберегти. Тим часом пожежні літаки активно скидають воду на осередки займання, а бульдозери розчищають дороги від покинутих авто, забезпечуючи доступ рятувальників до постраждалих районів.

Мешканці Лос-Анджелеса зазначають, що вогонь не тільки знищує будинки, а й змушує задуматися про готовність влади до таких надзвичайних ситуацій.