Не так давно, у травні 2025 року, стався серйозний інцидент, пов’язаний із зломом комунікаційного сервісу TeleMessage. Ця платформа, яка використовувалася колишнім радником президента Трампа з національної безпеки Майком Волцом, виявилася вразливою для хакерів, які отримали доступ до повідомлень багатьох американських чиновників. За даними розслідування, проведеного Reuters, масштаби витоку виявилися значно більшими, ніж спочатку повідомлялося.

У злитому масиві даних, наданому організацією Distributed Denial of Secrets, журналісти виявили понад 60 урядовців США, які користувалися TeleMessage. Серед них були представники служб надзвичайних ситуацій, митної служби, дипломати, а також щонайменше один співробітник Білого дому і представники Секретної служби. Витік охоплює повідомлення, що датуються приблизно до 4 травня, і в більшості випадків вони є розділеними.

TeleMessage – це адаптована версія месенджерів, подібних до Signal, яка призначена для архівування повідомлень відповідно до вимог урядових структур. Після виявлення загрози сервіс було вимкнено 5 травня. Власник платформи, компанія Smarsh з Портленда, відмовилася коментувати ситуацію.

Хоча журналісти не змогли підтвердити автентичність усіх даних, у кількох випадках Reuters вдалося верифікувати номери телефонів та справжність повідомлень. Наприклад, представник компанії фінансових послуг і заявник до FEMA (Агентства з надзвичайних ситуацій) підтвердили, що їхні повідомлення є справжніми.

У злитих даних не було виявлено конфіденційної інформації або повідомлень самого Волца, проте містилися згадки про логістику поїздок високопосадовців, зокрема до Ватикану та Йорданії.

У Білому домі підтвердили, що знають про інцидент, але не коментували використання платформи. Державний департамент та інші агентства здебільшого не відповіли на запити журналістів.

Колишній аналітик Агентства національної безпеки США Джейк Вільямс зазначив, що навіть якщо зміст повідомлень не є критично важливим, метадані – інформація про те, хто, коли і з ким спілкувався – можуть становити серйозну загрозу для контррозвідки.

Скандал з витоком інформації

Цей інцидент не є першим випадком витоку інформації, пов’язаним із Майком Волцом. У березні він випадково додав журналіста The Atlantic до закритого чату в іншому застосунку – Signal, де обговорювалися військові дії проти хуситів у Ємені. Після публікації деталей він визнав автентичність витоку.

Спочатку Трамп публічно підтримав Волца, назвавши його “хорошою людиною, яка засвоїла урок”. Однак згодом Волц залишив посаду радника з національної безпеки, і Трамп призначив його послом США в ООН.