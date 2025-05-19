Велика Британія зазнала серйозного інциденту з витоком даних, коли з онлайн-системи правової допомоги було викрадено величезну кількість особистої інформації, включаючи кримінальні записи. Про це стало відомо 19 травня 2025 року від Міністерства юстиції країни.

Згідно з інформацією Мінʼюсту, 23 квітня 2025 року було виявлено кібератаку на онлайн-серві Агентства з надання правової допомоги (LAA). Першочергові оцінки вказували на менший масштаб інциденту, але згодом з’ясувалося, що ситуація значно серйозніша.

Джейн Гарботтл, виконавча директорка агентства, висловила свої вибачення за витік даних, зазначивши, що усвідомлює, наскільки ця новина є шокуючою для тих, хто постраждав.

Згідно з інформацією, наданою агентством Пенсильванії, хакерська група, яка здійснила атаку, стверджує, що отримала доступ до 2,1 мільйона одиниць даних. Проте Міністерство юстиції поки що не підтвердило цю цифру, про що повідомляє британський суспільний мовник.

Міністерство закликало всіх, хто користувався послугами правової допомоги в зазначений період, вжити заходів для захисту своїх персональних даних.

Викрадені дані можуть містити контактну інформацію, адреси, дати народження, номери національних посвідчень, відомості про судимості, статус зайнятості, а також фінансові дані, включаючи суми внесків, борги та платежі.

Громадянам також рекомендовано бути уважними до підозрілої активності, такої як незнайомі повідомлення чи телефонні дзвінки, а також оновити паролі, які могли бути скомпрометовані.

Агентство з надання правової допомоги стало останньою жертвою серії кібератак, які призвели до значних порушень у роботі різних організацій.

На початку цього місяця універмаг Harrods повідомив про обмеження доступу до своїх веб-сайтів через спроби несанкціонованого доступу до систем. А в квітні атака на компанію Marks & Spencer призвела до значних фінансових втрат і змусила компанію працювати над відновленням своїх сервісів.