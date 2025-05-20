В Іспанії стався серйозний збій у роботі мобільних мереж, який охопив усю країну. Ця подія сталася всього через чотири тижні після масштабних відключень електроенергії, які торкнулися багатьох регіонів. Інформацію про інцидент оприлюднили численні ЗМІ.

Проблеми з мобільним зв’язком виявилися у всіх основних операторів, таких як Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil та O2. Клієнти не змогли здійснювати дзвінки, надсилати SMS або користуватися мобільним інтернетом. Згідно з даними сервісу DownDetector, збої почалися близько 5 ранку.

Збій охопив більшість великих міст, включаючи Мадрид, Барселону, Валенсію, Малагу, Севілью та Більбао. Багато людей повідомляли про повну відсутність сигналу та проблеми з доступом до інтернету.

Особливо критичною стала ситуація з телефонними лініями екстрених служб. У деяких регіонах країни загальноєвропейський номер 112 став недоступним. Уряд Валенсії оперативно створив альтернативний номер для служби екстреної допомоги, а служба 112 в Арагоні повідомила про непрацездатність лінії та надала три альтернативні номери для зв’язку.

Крім того, деякі компанії зіткнулися з серйозними проблемами, які призвели до блокування їхніх систем, ускладнюючи завантаження програмного забезпечення та підключення комп’ютерів.

Причиною цього масштабного збою став серйозний технічний інцидент у мережі компанії Telefónica, найбільшого оператора мобільного зв’язку в Іспанії, який також працює в 18 інших країнах. Згідно з інформацією, збій стався через помилки під час оновлення мережевого обладнання.

Представник Telefónica підтвердив, що проведені роботи з оновлення мережі вплинули на послуги фіксованого зв’язку, включаючи голосовий зв’язок та інтернет. Він також зазначив, що компанія активно працює над усуненням проблем, і деякі сервіси, зокрема служба екстреної допомоги 112, вже відновлені.

Цей інцидент стався всього через кілька тижнів після масштабного відключення електроенергії на Піренейському півострові 28 квітня, коли мільйони людей в Іспанії та Португалії залишилися без світла приблизно на 10 годин. Тоді іспанський уряд виключив кібератаку як можливу причину відключення.