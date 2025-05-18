Італійський атлет Массімо Стано встановив новий світовий рекорд у спортивній ходьбі на дистанції 35 км. Цей вражаючий результат був досягнутий під час командного чемпіонату Європи-2025, що проходив у чеському місті Подєбради.

Стано, який є олімпійським чемпіоном Токіо-2020 на дистанції 20 км та чемпіоном світу-2022 на 35 км, вже встиг взяти участь у кількох змаганнях цього сезону. Рік він розпочав з сьомого місця на змаганнях у Китаї (20 км), а потім здобув золоту медаль на чемпіонаті Італії з ходьби на 10 000 метрів.

На чемпіонаті Європи-2025 Массімо вперше в сезоні виступив на дистанції 35 км і одразу ж встановив світовий рекорд. Спочатку він тримався в групі лідерів, поступаючи поляку Махеру Бен Хлімові, який очолював гонку до 24-го кілометра. Саме там Стано обійшов суперника і почав відриватися від переслідувачів, подолавши останні 20 км за 1:19:06 години.

Фінішний час італійця склав 2:20:43, що на 57 секунд швидше за попередній рекорд, встановлений канадцем Еваном Данфі у березні 2024 року (2:21:40).

Під час змагання Стано зазначив: «Мій підхід полягав не в тому, щоб побити світовий рекорд, а в тому, щоб якомога швидше пройти останні 20 кілометрів. Це була моя мета, а результатом став новий рекорд».

Хто такий Массімо Стано?

33-річний італійський легкоатлет спеціалізується на спортивній ходьбі. Він є олімпійським чемпіоном Токіо-2020 на дистанції 20 км та володарем золотої медалі чемпіонату світу 2022 року на 35 км. На Олімпіаді-2024 у Парижі Стано посів четверте місце, залишившись за крок від п’єдесталу.

Окрім індивідуальних досягнень, Массімо є п’ятиразовим медалістом командних чемпіонатів Європи. Він здобув золото на 35 км у 2025 році, а також командне золото на 20 км у 2023 році, де також виборов індивідуальну бронзу. У 2021 році він отримав срібло в командних змаганнях на 20 км.