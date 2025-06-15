Масований обстріл Запоріжжя пошкодив корпус ЗНУ та інфраструктуру

Про це повідомили у пресслужбі Запорізького національного університету у Facebook

14 червня Запоріжжя зазнало масованого обстрілу з боку російських військ, внаслідок чого один із корпусів Запорізького національного університету отримав значні пошкодження. Про це повідомила пресслужба університету.

Ударна хвиля завдала серйозних ушкоджень навчальному корпусу №7, а також приміщенню Волонтерського центру. Зокрема, було вибито 25 вікон, зруйновано вхідну групу та частину фасаду будівлі.

“14 червня внаслідок ударної хвилі серйозно постраждав навчальний корпус №7 Запорізького національного університету. Вибито 25 вікон, зруйновано вхідну групу та частину фасаду будівлі.” – Пресслужба ЗНУ

Того ж дня російська армія також здійснила масовану атаку на місто за допомогою безпілотників, внаслідок чого чотири людини отримали поранення.

Крім університету, обстріл пошкодив гуманітарне підприємство, кілька магазинів, зупинку громадського транспорту, стоянку автомобілів та житлові будинки.